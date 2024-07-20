Новый военный сбор и акциз на газированные напитки: в Украине планируют повышать налоги

В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект о налогообложении. В частности, речь идет о повышении военного сбора для некоторых ФЛП, установление ставки акцизного налога и тому подобное. Главная цель такого проекта – увеличить доходы в бюджет, а именно на 140 миллиардов гривен.

Удастся ли наполнить украинский бюджет

Во время разговора с 24 Каналом эксперт Олег Пендзин рассказал, что в соответствии с новым законопроектом правительство планирует привлечь в бюджет где-то 140 миллиардов гривен. Хотя, по словам эксперта, в целом бюджет требует полтриллиона гривен.

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Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Эти 140 миллиардов удастся собрать путем акцизов на топливо, табак и алкоголь, кроме того, есть еще военный сбор, налоги на продажу автомобилей и недвижимости.

В то же время разницу хотят получить за счет увеличения заимствований в виде облигации внутренней государственной позиции. Но эксперт не считает, что это удастся.

Правительству придется все-таки вернуться к двум непопулярным вещам: увеличению налога на добавленную стоимость и экономическому бронированию,

– говорит Пендзин.

Что может вывести украинский бизнес из тени

основные положения нового законопроекта входят таможенные требования, установление стоимостных границ для беспошлинного ввоза товаров гражданами в ручной клади и сопровождаемом багаже. Кроме того, повышение военного сбора до 5% для ФЛП I, II и IV групп, а для ФЛП III группы и юридических лиц – 1%. Приобретение права собственности на легковые автомобили – 15% от стоимости, продажа недвижимого имущества – 5% от дохода и тому подобное.

Пендзин отмечает, что Украине нужно экономическое бронирование, ведь оно даст теоретическую возможность вывести часть экономики из тени.

Смотрите, в чем основная проблема. Те все налоги, о которых мы сейчас с вами говорим, это налоги не на бизнес, а на нас с вами. Потому что акцизы, военный сбор и т.д. платит именно конечный потребитель в результате, то есть население,

– говорит Олег Пендзин.

Он добавляет, что на сегодня и так реальные доходы украинцев падают. А потому надо искать попытки вытащить на свет именно тот бизнес, который не платит ни копейки налогов. И решение только одно – экономическое бронирование.