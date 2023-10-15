Ikea, H&M и Zara могут вернуться в Украину: в МИД рассказали детали

МИД работает над возвращением в Украину известных мировых брендов, покинувших украинский рынок после начала полномасштабного вторжения России. В Украину могут вернуться сразу несколько известных брендов.

МИД Украины работает над возвращением Ikea, H&M и Zara, которые закрыли магазины после начала российского вторжения. Глава МИД Дмитрий Кулеба напомнил, что известный фастфуд McDonald's вернулся в Украину после того, как он провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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Кулеба рассказал, почему важно вернуть мировые бренды в Украину

По его словам, это несправедливо, что McDonald's покинул и украинский, и российский рынок, хотя Россия начала агрессию.

"А мы здесь при чем? Почему мы должны страдать?", – сказал Кулеба и добавил, что вполне понятно, почему McDonald's нет в России.

В то же время он подчеркнул, что присутствие McDonald's в стране – это сигнал инвесторам, что в Украине можно работать, несмотря на войну с Россией.

Так, я позвонил Блинкену по другим вопросам и в конце говорю: "Тони, а что за не порядок? Что это за отношение такое к нам". И так оно начало к нам понемногу возвращаться,

– сказал он.

Кулеба рассказал, что МИД работает и над возвращением других мировых брендов в Украину.

"Мы работали над Ikea, H&M, Zara, все эти бренды базовые, которые должны быть... Да, я считаю, что чем больше здесь (в Украине – 24 Канал) будет международного бизнеса работать, тем больше уверенности в победе это будет добавлять", – добавил министр.

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