Ikea, H&M и Zara могут вернуться в Украину: в МИД рассказали детали
Источник:Наталья Мосейчук
МИД работает над возвращением в Украину известных мировых брендов, покинувших украинский рынок после начала полномасштабного вторжения России. В Украину могут вернуться сразу несколько известных брендов.
МИД Украины работает над возвращением Ikea, H&M и Zara, которые закрыли магазины после начала российского вторжения. Глава МИД Дмитрий Кулеба напомнил, что известный фастфуд McDonald's вернулся в Украину после того, как он провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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Кулеба рассказал, почему важно вернуть мировые бренды в Украину
По его словам, это несправедливо, что McDonald's покинул и украинский, и российский рынок, хотя Россия начала агрессию.
"А мы здесь при чем? Почему мы должны страдать?", – сказал Кулеба и добавил, что вполне понятно, почему McDonald's нет в России.
В то же время он подчеркнул, что присутствие McDonald's в стране – это сигнал инвесторам, что в Украине можно работать, несмотря на войну с Россией.
Так, я позвонил Блинкену по другим вопросам и в конце говорю: "Тони, а что за не порядок? Что это за отношение такое к нам". И так оно начало к нам понемногу возвращаться,
– сказал он.
Кулеба рассказал, что МИД работает и над возвращением других мировых брендов в Украину.
"Мы работали над Ikea, H&M, Zara, все эти бренды базовые, которые должны быть... Да, я считаю, что чем больше здесь (в Украине – 24 Канал) будет международного бизнеса работать, тем больше уверенности в победе это будет добавлять", – добавил министр.
Zara и Bershka анонсировали возвращение в Украину
- В апреле сообщалось, что международная испанская компания Inditex Group, в которую входят Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho и Pull&Bear, может вернуться на украинский рынок уже в начале осени 2023 года.
- Глава украинского совета торговых центров Максим Гаврюшин сообщил, что украинская команда Inditex ежемесячно ведет переговоры с центральным офисом о возможности возвращения этих брендов в Украину.
- Он рассказал, что торговые точки этих брендов могут открыться в ноябре.
- Испанский ритейлер мог возобновить деятельность в Украине уже весной, однако этого не произошло. Внутри компании полагают, что с точки зрения безопасности в Украине все еще не очень хорошо.