Удар по Виннице: пострадало польское предприятие, есть тяжело раненые
- Российская атака дронами-камикадзе по Виннице повредила предприятие польской компании Barlinek Group, в результате чего пострадало по меньшей мере 8 человек.
- Удар по заводу Barlinek был скоординированным и целенаправленным, осуществленным с трех направлений, что подтвердил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
В результате очередной российской атаки дронами-камикадзе по Виннице пострадало предприятие польской компании Barlinek Group, которая производит деревянные напольные покрытия.
Была ли атака целенаправленной?
Удар по заводу Barlinek был скоординированным и целенаправленным, поскольку атака осуществлена с трех направлений. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, информирует 24 Канал.
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В результате обстрела пострадали по меньшей мере 8 человек, 2 из которых в тяжелом состоянии с ожогами. На месте работают спасатели и представители польского консульства.
"Руководитель завода только что сообщил мне, что это была умышленная атака с трех направлений... Преступная война Путина все ближе к нашим границам", - заявил Сикорский.
Главное управление ГСЧС Украины в Винницкой области сообщило, что по состоянию на сейчас спасателям удалось ликвидировали пожар на втором гражданском предприятии в Винницкой области, в которое попали вражеские ударные дроны. В ведомстве также опубликовали фото с места атаки.
Заметим, что кроме Винницы, в ночь на вторник российские силы нанесли удары по Краматорску, Харькову и Кривому Рогу. Как следствие, разрушения зафиксированы во всех этих городах.