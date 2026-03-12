Пенсионеров массово зовут на работу: какие зарплаты предлагает бизнес и что надо делать

В Украине работодатели все чаще обращают внимание на людей пенсионного возраста. Из-за нехватки работников компании начали активнее открывать вакансии для кандидатов 60+, хотя еще несколько лет назад найти работу после выхода на пенсию было значительно сложнее.

Какую работу предлагают пенсионерам в Украине?

По словам экспертов рынка труда, за последний год количество вакансий, где готовы брать на работу пенсионеров, выросло почти на 50%, пишет OBOZ.UA.

Смотрите также Более 100 тысяч гривен: кто больше всех зарабатывает в Украине

Работодатели чаще всего ищут:

водителей

слесарей

складских работников

охранников

продавцов

вспомогательный персонал

Во многих случаях зарплата для таких вакансий не отличается от той, что предлагают другим кандидатам. Для бизнеса главное – быстро закрыть нехватку работников.

Наибольший дефицит кадров сейчас наблюдается в профессиях с акцентом на физическую работу – например, сложно найти грузчиков. Иногда компании даже предлагают денежные бонусы за рекомендации новых работников.

Какие зарплаты платят пенсионерам?

На одном из популярных сайтов поиска работы work.ua сейчас есть более 7 тысяч вакансий, где готовы рассматривать кандидатов пенсионного возраста. Больше всего предложений в таких сферах:

рабочие специальности и производство – более 2,2 тысячи вакансий.

сфера обслуживания – около 1,6 тысячи.

логистика и складская работа – более 1,1 тысячи.

Средняя зарплата, которую предлагают пенсионерам, составляет примерно 27,8 тысяч гривен. В то же время в некоторых рабочих профессиях можно зарабатывать значительно больше. Например:

фасадчики могут получать от 80 до 240 тысяч гривен.

монтажники дверей – около 120 – 180 тысяч гривен

Хотя в вакансиях официально не разрешено указывать возрастные ограничения, многие работодатели прямо указывают, что готовы рассматривать кандидатов пенсионного возраста.

Новости рынка труда в Украине