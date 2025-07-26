Работа с бронированием от мобилизации: кто имеет право и какие вакансии предлагают

Во время всеобщей мобилизации в Украине представители некоторых профессий могут получить бронирование. Также эта функция доступна критически важным предприятиям.

Какие должности дают право на бронирование?

С 1 апреля вступили в силу обновленные правила бронирования военнообязанных, сообщает 24 Канал на постановление Кабмина.

Так, возможность бронирования предоставляется:

Государственным служащим категории "А";

Руководителям местных органов власти;

Медицинскому персоналу государственных больниц;

Священнослужителям;

Представителям международных организаций;

Специалистам в сферах энергетики, связи, оборонно-промышленного комплекса, ИТ и цифровизации;

Работникам некоторых спортивных учреждений.

По состоянию на 21 июля на сайте по поиску работы Work.ua открыты более 8 000 вакансий, где предлагают бронирование работников. Часть из них подходит кандидатам без опыта и резюме – 2 867 и 3 366 вакансий соответственно.

Больше всего предложений с бронированием в таких отраслях, как машиностроение, архитектура и строительство, торговля, медицина, транспорт и образование.

Как предприятия бронируют работников?

Чтобы предприятие получить бронирование для своих сотрудников, оно должно соответствовать нескольким критериям:

средняя зарплата по компании должна составлять не менее 20 000 гривен;

не должно быть налоговой задолженности;

один из дополнительных показателей: экспорт более 32 миллионов евро, уплата 1,5 миллиона евро налогов в год, стратегическое значение и тому подобное.

Продолжительность бронирования зависит от сферы деятельности. Для работников критически важных предприятий и операторов противоминной деятельности оно может длиться до 12 месяцев.