Найти работу в Украине становится все сложнее: кто востребован на рынке труда и как обстоят дела с зарплатами

На украинском рынке труда сохраняется заметный дисбаланс между количеством соискателей и спросом со стороны работодателей. Кандидатов становится все больше, в то время как компании гораздо более сдержанно открывают новые вакансии.

Почему предложения о работе превышают количество вакансий

В июне предложение рабочей силы продолжило расти. Об этом говорится в обзоре Национального банка Украины за май-июнь.

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По данным Work.ua, количество опубликованных резюме выросло на 28%, тогда как количество вакансий от работодателей увеличилось лишь на 4%.

В НБУ отмечают, что меньшее количество новых резюме во втором квартале по сравнению с первым объясняется сезонными факторами, однако общая тенденция к увеличению количества кандидатов сохраняется.

Наибольший рост численности персонала зафиксирован в следующих сферах:

обрабатывающая промышленность – на 6,7%, прежде всего благодаря развитию оборонно-промышленного комплекса;

ИТ-сектор – на 26%;

строительство – на 9,5%;

транспортная отрасль – на 3%.

В то же время в ряде сфер численность штатных работников сократилась:

Сельское хозяйство – на 27,9%; сфера искусства и развлечений – на 3,5%; Финансовый сектор – на 2,1%.

Что происходит с зарплатами

Несмотря на более сдержанные планы работодателей по найму, уровень заработных плат продолжает расти. По данным Государственной службы статистики, в мае 2026 года средняя зарплата в Украине составляла почти 31 тысячу гривен.

В НБУ объясняют такую динамику прежде всего острым дефицитом кадров, который вынуждает работодателей повышать оплату труда, а также постепенным замедлением инфляции.

Кроме того, на темпы роста зарплат влияют и увеличенные бюджетные расходы. Именно они поддерживают повышение доходов работников сферы образования, здравоохранения и других отраслей, финансируемых из государственного бюджета.

К слову, минимальная зарплата в Украине выросла в 2026 году. На сегодняшний день она составляет 8 647 гривен. Почасовая оплата же составляет 52 гривны в час. С учетом всех налогов человек будет получать 6 658 гривен.

В свою очередь, средняя зарплата в Украине в марте 2026 года составила 30 356 гривен, что на 7,2% больше по сравнению с февралем. Согласно информации, самые высокие зарплаты зарегистрированы в Киеве и Киевской области – 49 381 гривна и 29 997 гривен соответственно. В то же время регионы с самым низким уровнем оплаты труда – 21 375 гривен в Кировоградской области и 21 453 гривен в Черновицкой области.

В частности, самая высокая оплата труда по видам экономической деятельности – в сфере информации и телекоммуникаций. Сумма составляет 85 673 гривны. А самая низкая – в сфере образования. Здесь размер зарплаты указан – 19 394 гривны.