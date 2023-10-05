Приватбанк запустил валютную Торговую платформу для бизнеса: какие возможности она открывает
Источник:Приватбанк
Украина продолжает движение в сторону инноваций. В этот раз новые горизонты для бизнеса предложил государственный ПриватБанк.
Новые возможности для украинского бизнеса
В ПриватБанке сообщили, что открыли валютную торговую платформу для украинского бизнеса. Она будет работать в формате тест-драйва в течение 3 месяцев.
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Платформа позволяет производить валютно-обменные операции абсолютно бесплатно. Теперь украинские предприниматели могут воспользоваться следующим функционалом:
- следить за курсом валют в онлайне и производить обмен валют по рыночному курсу;
- время обмена увеличилось вдвое – с 9:30 до 16:00;
- заявки можно создавать в любое время суток;
- средства от покупки или продажи валюты будут поступать на счет мгновенно;
- лучший курс и меньшая комиссия.
Кто может воспользоваться валютной платформой
Вместе с новыми возможностями Приватбанк предоставил список требований к тем, кто сможет воспользоваться новой платформой. Воспользоваться нулевой комиссией при совершении валютных операций могут юридические лица, совершающие валютно-обменные операции как минимум на 10 тысяч долларов в месяц (средний показатель).Важно! Для участия в тестировании платформы нужно зарегистрироваться на сайте и ждать, пока с вами свяжется сотрудник банка.
Также обязательным требованием является отсутствие валютного счета в Приватбанке или чтобы по наличному счету с 1 октября 2023 года не проводилось никакой операции.