Посетителей вдвое меньше: как веерные отключения электроэнергии влияют на ресторанный бизнес

Аварийные отключения электроэнергии стали новым вызовом для ресторанного бизнеса. В частности, посещаемость заведений в разных городах Украины уменьшилась в среднем почти вдвое.

В то же время множество ресторанов приспособились к новым условиям, в частности, адаптировали меню и закупили альтернативные источники питания. Об этом рассказала генеральный директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова на своей странице в фейсбуке.

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Как отключения света влияют на работу ресторанов

По словам Ольги Насоновой, среди новых негативных тенденций сегодня – частые и длительные воздушные тревоги, мешающие персоналу добираться на работу и обеспечивать бесперебойное функционирование заведения. Кроме того, когда электроэнергия отсутствует, часто не работают терминалы. Поэтому рестораторы активно запасаются наличными денежными средствами.

Вместе с тем бизнес понемногу приспосабливается к экстремальным условиям – многие рестораны ввели специальные меню, не требующие запасов продуктов, приготовления на плите или в духовке. В частности, спросом пользуются салаты и блюда на мангале.

Также ресторанный бизнес начал активно закупать дизельные генераторы и кофеварки на керосине, а ужин при свечах во время обесточивания иногда даже привлекает дополнительных посетителей.

И здесь отсутствие света – даже преимущество. В такой атмосфере значительно растут продажи алкоголя, в некоторых заведениях даже вдвое. В темноте люди больше пьют, как известно. Поэтому бары, особенно расположенные в подвальных помещениях, могут выжить без света,

– отметила Насонова.

Напомним, что из-за масштабных атак России по энергетической инфраструктуре Украины, уже несколько дней подряд в разных регионах государства происходят веерные отключения света. Вынужденные обесточивания необходимы для того, чтобы снизить нагрузку на сеть и дать энергетикам возможность починить поврежденное.