Великобритания сняла санкции с российского олигарха – на какой шаг тому пришлось пойти

Правительство Великобритании согласилось снять ограничения, наложенные на одного из российских олигархов. Правда, тот теперь совсем не гордится связями с Россией.

Снятие санкций с российского миллиардера

Российский миллиардер и основатель газовой компании "Итера" Игорь Макаров больше не находится под санкциями. О соответствующем решении уже сообщило правительство Великобритании.

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Как сообщают британцы, в прошлом году тот полностью отказался от российского гражданства и взял паспорт Кипра. Кроме того, его компания "Арети" уже не работает на российском рынке, поэтому причин держать его под ограничениями больше нет. Больше никаких деталей британское правительство не сообщает.

В 2022 году Великобритания наложила санкции на Игоря Макарова из-за подозрения, что он сотрудничает с российским правительством или работает в стратегической для россиян сфере. Тогда под ограничения также попали Рик Нисанов, Зарах Илиев и Искандар Махмудов.

Недавно несколько российских олигархов пытались отменить санкции через суд, но им ответили отказом.

На сайте британского правительства Макаров имеет гражданство Кипра, однако указан как уроженец Туркменистана. По оценке Forbes, его состояние составляет 2,2 миллиарда долларов.

Ранее Великобритания уже снимала санкции с россиян. В 2023 году перестали действовать ограничения против Олега Тинькова ("Тинькофф Банк") и Льва Хасиса ("Сбербанк").

Ранее сообщалось, что Турция из-за страха вторичных санкций уменьшила экспорт в Россию на треть.