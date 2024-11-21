Фирташа объявили "глобальным коррупционером": Великобритания наложила санкции

Великобритания объявила украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа "глобальным коррупционером". Страна ввела против него санкции в соответствии с Глобальным регламентом по антикоррупционным мерам.

Какие ограничения ввела Великобритания

Ограничения начали действовать с 21 ноября 2024 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительство Великобритании.

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Санкции наложили из-за причастности Фирташа к серьезной коррупции. Его обвиняют в подкупе государственных чиновников для получения лицензий на добычу полезных ископаемых и незаконном завладении имуществом газотранспортной системы Украины.

Обратите внимание! Великобритания заморозила активы Фирташа и запретила ему въезд в страну. Ограничения также распространились на его жену Ладу Фирташ, которую обвиняют в том, что она получала выгоду от коррупционных действий.

За что наложили санкции

В 2014 году Фирташа задержали в Австрии по запросу США. Его подозревают в попытке дать взятки в Индии для добычи титана. Позже его освободили под залог 125 миллионов евро, но он до сих пор борется в судах, чтобы избежать экстрадиции в США. В случае выдачи Фирташу может грозить до 50 лет заключения и конфискация имущества.

В Украине Фирташ тоже находится под санкциями. В июне 2024 года их продлили еще на 10 лет по указу президента Владимира Зеленского.

Заметьте! Санкции связаны с его титановым бизнесом, поскольку сырье, которое он поставляет, по данным разведки, используется на предприятиях в России. По словам Алексея Данилова, Украина не может позволить, чтобы это продолжалось.

Санкции против бизнеса Фирташа

Британские санкции коснулись и компаний, связанных с военно-промышленным комплексом России, который использует титан в военной сфере.

Заметьте! Ранее, в мае 2022 года, Печерский суд Киева передал корпоративные права на 26 областных и городских газораспределительных компаний в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов. После этого обслуживание потребителей перешло к газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

Это стало следствием расследования правоохранителей, которые обвинили руководителей некоторых облгазов Региональной газовой компании в причастности к финансовой схеме, нанесшей государству ущерб на сумму около 18 миллиардов гривен в период с 2016 до 2022 года.

К слову! В Group DF, принадлежащей Дмитрию Фирташу, все обвинения отвергают. Компания называет их безосновательными и обещает защищать интересы своих предприятий, сотрудников и владельца в украинских и международных судах. Представители Group DF подчеркнули, что намерены доказать свою правоту.