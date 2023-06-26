Завтра, 27 июня, компания Virgin Galactic должна совершить первый коммерческий полет в космос. Интерес к этому событию позволил привлечь сотни миллионов инвестиций.

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Привлечение новых инвестиций на космические путешествия

Как рассказали в компании по космическому туризму, рыночное размещение обыкновенных акций помогло привлечь много инвестиций. Речь идет о сумме в 300 миллионов долларов, но останавливаться на этом никто не собирается.

Virgin Galactic планирует снова "выбросить" акции на рынок, но в этот раз цель будет еще амбициознее – 400 миллионов долларов. Все собранные средства хотят потратить на расширение парка космических кораблей.

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Ранее звучала информация, что за один билет на полет в космос Virgin Galactic планирует брать 450 тысяч долларов. Туристические полеты на орбиту считают будущим в развлечениях для богачей.

Приближение первого коммерческого полета очень подогревало интерес инвесторов, поэтому компания выбрала очень удобное время, чтобы разместить свои акции на рынке.