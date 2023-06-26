Завтра, 27 червня, компанія Virgin Galactic повинна здійснити перший комерційний політ у космос. Інтерес до цієї події дозволив залучити сотні мільйонів інвестицій.

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Залучення нових інвестицій на космічні подорожі

Як розповіли у компанії з космічного туризму, "ринкове" розміщення звичайних акцій допомогло залучити багато інвестицій. Наразі йдеться про суму у 300 мільйонів доларів, але зупинятися на цьому ніхто не збирається.

Virgin Galactic планує знову "викинути" акції на ринок, але цього разу ціль буде ще амбітнішою – 400 мільйонів доларів. Усі зібрані кошти хочуть витратити на розширення парку космічних кораблів.

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Раніше лунала інформація, що за один квиток на політ у космос Virgin Galactic планує брати 450 тисяч доларів. Туристичні польоти на орбіту вважають майбутнім у розвагах для багатіїв.

Наближення першого комерційного польоту неабияк підігрівало інтерес інвесторів, тож компанія обрала дуже слушний час, аби розмістити свої акції на ринку.