Компании Visa Inc. и Mastercard Inc. хотят увеличить комиссию на платежи, приходящие на кредитные и дебетовые карты. Нововведение коснется многих розничных торговцев, принимающих оплату картами, а также самих держателей карт.

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В октябре Visa начнет взимать дополнительные сборы за транзакции, которые будут проводиться в Интернете. Впоследствии, в апреле, будет повышена комиссия за кредитные, дебетовые и платежные карты, а также за платежи по подписке. Что касается Mastercard, то новая плата за предварительную авторизацию покупок с помощью кредитных карт также должна действовать уже с октября.

Аналитики подсчитали, что из-за этого торговцы будут платить около 500 миллионов долларов дополнительных сборов каждый год. Также они отмечают, что большую часть комиссии забирают банки, производящие карты указанных платежных систем. Также следует учитывать, что кредитные карты имеют значительно более высокую комиссию за перевод средств, что увеличивает размер прибыли финансовых учреждений.

В прошлом году американским торговцам пришлось заплатить за свайпы 160,7 миллиарда долларов. Это на 16,7% больше показателя 2021 года.