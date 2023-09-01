Компанії Visa Inc. та Mastercard Inc. хочуть збільшити комісію на платежі, які приходять на кредитні та дебетові картки. Нововведення зачепить багато роздрібних торговців, які приймають оплату картками, а також самих власників карток.
Читайте також "Це товари військового призначення": росіяни через абсурд не можуть робити памперси та прокладки
У жовтні Visa почне стягувати додаткові збори за транзакції, які будуть проводитися в інтернеті. Згодом, у квітні, буде підвищена комісія за кредитні, дебетові та платіжні картки, а також за платежі за передплатою. Що стосується Mastercard, то нова плата за попередню авторизацію покупок за допомогою кредитних карток також повинна діяти вже з жовтня.
Аналітики підрахували, що через це торговці будуть сплачувати близько 500 мільйонів доларів додаткових зборів кожного року. Також вони зазначають, що більшу частину комісії забирають банки, які виготовляють картки зазначених платіжних систем. Також варто враховувати, що кредитні картки мають значно вищу комісію за переказ коштів, що збільшує розмір прибутку фінансових установ.
Минулого року американським торговцям довелося заплатити за свайпи 160,7 мільярда доларів. Це на 16,7% більше за показник 2021 року.