Росіяни не втомлюються доводити, що завше здатні пробити дно абсурду. Особливо, якщо це може стати "пострілом у свою ж ногу".

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"Знешкодити" памперси та прокладки

Російські виробники памперсів та прокладок почали бідкатися на те, що мають великі проблеми із виробництвом товару. Один із головних компонентів на території їхньої країни тепер має "військове призначення" та опинився під санкціями.

Виявляється, мова йде про елементарну полімерну плівку. Лише через те, що один з її компонентів потрібен для виготовлення напівпровідників, росіяни взяли й наклали санкції на цей товар, який до того ж закупляли у "ненависній" Європі.

Тепер російським виробникам памперсів та прокладок доводиться купувати плівку в Саудівській Аравії та Китаї, що дуже ускладнює логістику. Також під санкції потрапила целюлоза, а пільга на суперабсорбент незабаром припинить дію.

Компанії намагаються запевнити росіян, що все під контролем, просто доведеться забути про знижки та акції, а ціни незабаром почнуть зростати. Втім, засоби гігієни для росіян не є головною проблемою, адже є виклики й більш серйозного рівня – через втечу працівників із Середньої Азії немає кому робити дешеву локшину "Доширак".