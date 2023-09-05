Российский бренд, заменивший американский McDonald's, планирует выйти на китайский рынок. Об этом сообщил владелец этой сети заведений. К счастью, не все так просто.

Речь идет о сети заведений быстрого питания "Вкусно – и точка", владельцем которой Александр Говор. По его словам, компания получила соответствующий запрос из китайского города Хэйхэ, передают российские СМИ.

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Российский аналог McDonald's хочет выйти на рынок Китая

Однако компания "Вкусно– и точка" должна получить разрешение от McDonald's для того, чтобы выйти на китайский рынок. Это одно из условий контракта на покупку данной сети в России. Дело в том, что для этой компании действует запрет на открытие заведений в странах, где работает McDonald's.

Говор сообщил, что они уже направили письмо в американскую корпорацию и ожидают ответа. В случае получения положительного результата, российская сеть вроде бы сможет открыть и десяток своих заведений. Более того, российский бизнесмен готов воплотить аналогичный план в Беларуси или Абхазии.

Абхазия – это регион южнее Кавказа. Эту территорию де-факто контролирует Россия, незаконно оккупировавшая Абхазию в 1993 году и Южную Осетию в 2008 году, создав там марионеточные республики. "Независимость" этих образований признала Россия и еще 4 члена ООН. Остальные государства мира, в том числе и Украина, рассматривают эти территории как суверенную часть Грузии.

Дальше – больше! Александр Говор заявил, что они якобы получили схожие запросы от других стран. Напомним, что бывшие заведения McDonald's начали работать с названием "Вкусно – и точка" с 12 июня 2022 года. В мае американская корпорация приняла окончательное решение о выходе из российского рынка.

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