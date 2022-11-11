"Вкусно и точка" теперь и в Беларуси: McDonald's окончательно покидает рынок сателлита России

Американский McDonald's полностью исчезнет с белорусского рынка. Рестораны сети в стране под российским брендом "Вкусно и точка" перезапустит местная компания.

Заведениями будет управлять белорусское унитарное предприятие "КСБ Виктори Рестораны" на франчайзинговых договоренностях с российским партнером. Об этом говорится в пресс-релизе компании от 11 ноября, передает Бизнес 24.

Читайте также Как общаться с коллегами и клиентами во время войны: 6 важных советов

"Вкусно и точка" появится в Беларуси вместо McDonald's

Пока точной даты открытия ребрендированных заведений McDonald's в Беларуси управляющая компания не сообщает. В то же время отмечается, что "Вкусно и точка" заработает на белорусском рынке в течение "нескольких недель".

Рестораны быстрого обслуживания McDonald's под управлением унитарного предприятия "КСБ Виктори Рестораны" в течение нескольких недель продолжат работу под брендом "Вкусно и точка",

– говорится в заявлении компании.

При этом новый владелец обещает сохранить все рабочие места, разнообразие меню и высокое качество продукции по доступным ценам.

Правда, самому российскому франчайзеру этого сделать не удалось – после открытия сети в России "Вкусно и точка" быстро стала мемом: клиенты публиковали фото "высококачественных" бургеров с насекомыми и заплесневевшими булочками, просроченных соусов, жаловались на отравления, а в нескольких заведениях из меню исчез картофель фри.

Напомним, что процесс продажи своего российского бизнеса американская McDonald's начала 16 мая. Уже 12 июня заведения сети в России новый владелец перезапустил под брендом "Вкусно и точка". Добавим, что в Беларуси McDonald's владела 25 заведениями в шести городах страны. Активы выкупила белорусская "КСД Виктори Рестораны".

Тем временем, в Украине американская McDonald's возобновила работу 20 сентября – оригинальные заведения сети начали постепенно работать в столице и на Западе страны. Уже 2 ноября бренд открыл первый абсолютно новый ресторан во Львове.