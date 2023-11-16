Не деньги, а оборудование: как хотят помогать предприятиям, пострадавшим от войны

Многие украинские производства пострадали в результате войны. Правительство продолжает находить механизмы, как можно помочь им в восстановлении.

Помощь бизнесу, пострадавшему от войны

Чиновники продолжают искать механизмы, которые помогут поддержать пострадавших от войны предпринимателей. В частности, речь идет о возобновлении разрушенных или поврежденных производств.

Интересно Красивая история может покорить всех: как рассказывать о своем бизнесе

На совещании между министерствами, ОВА и Федерацией работодателей Украины пришли к выводу, что главный акцент материально-технической помощи пострадавшим предприятиям следует делать на оборудовании от производителей стран-партнеров.

Ключевая идея: национальные производители, оборудование которых уничтожено или повреждено в результате российской агрессии, смогут получить оборудование иностранного производства как материально-техническую помощь. Акцентирую, что речь идет о помощи именно оборудованием, а не средствами,

– заявил Игорь Фоменко, заместитель министра экономики.

Кстати! Уже сейчас Украина задокументировала ущерб в 151 миллиард долларов. Промышленности Россия нанесла ущерб в 11,4 миллиарда долларов.

Сейчас первоочередная задача – создать четкий и прозрачный механизм получения помощи. Он должен быть понят и для украинского бизнеса, и для иностранных партнеров.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Один из предложенных вариантов выглядит так: