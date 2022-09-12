Как власти могут в дальнейшем поддержать украинский бизнес в условиях войны: предложения EBA

11 сентября прошло 200 дней, как в Украине продолжается полномасштабная война против россии. Ряд законопроектов и решительных действий помогли украинскому бизнесу устоять в это сверхсложное время, однако впереди предстоит еще много работы.

В Европейской бизнес ассоциации (EBA) отметили положительные шаги, в частности создание зернового коридора, транспортный и таможенный безвиз с ЕС, упрощение администрирования трудовых отношений, наработку механизма бронирования сотрудников и так далее. В то же время в организации назвали еще ряд изменений, которые государство может ввести, чтобы поддержать украинский бизнес в дальнейшем.

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Что еще можно сделать, чтобы поддержать бизнес в условиях военного положения

В EBA подчеркивают, что облегчить планирование бизнес-деятельности можно путем как можно скорейшего принятия законопроекта о бронировании военнообязанных на период мобилизации в военное время.

В частности, согласно предложению Ассоциации, проект закона должен содержать мобилизационную задачу, как единственную основу бронирования сотрудников, а также скорейшее подписание постановления о "єВідрядження" или иного действенного механизма, позволяющего бизнесу осуществлять краткосрочные командировки за границу.

Кроме того, бизнесу чрезвычайно важно обеспечить предсказуемую налоговую и финансовую политику в условиях военного положения, поддерживать конструктивное взаимодействие с властями, чтобы компании были проинформированы о планах государства и могли заранее на них реагировать.

Не менее важно улучшение пропускной способности железнодорожных и автомобильных западных пограничных переходов, в частности путем развития пограничных пропускных пунктов и внедрения электронной очереди для автомобильных перевозчиков.

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Вместе с тем бизнес надеется на дальнейшее разблокирование украинских портов и создание безопасных коридоров не только для зерновых, но и для других грузов. Важной реформой будет также непосредственное подписание соглашения о так называемом "промышленном безвизе" с Евросоюзом, а также его расширение на новые сектора, продолжение дерегуляции.

Острым вопросом в EBA называют разработку и принятие законов для стимуляции развития украинского военного сектора и сектора безопасности, а именно законы об обороте оружия, частной детективной деятельности, частно-государственном партнерстве в оборонной отрасли.

При этом бизнес ожидает реформы системы уплаты отчислений из техники и носителей информации, а также обновления законодательства о защите прав потребителей и об электронной коммерции, чтобы приблизить их к стандартам ЕС. Ассоциация также отмечает, что необходимо обновление трудового кодекса – не только в военное время, но и на постоянной основе. Также нужно разработать и ввести пенсионную реформу.

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Крайне актуальными остаются предложения Ассоциации по увеличению лимитов по безналичным расчетам за рубежом с использованием гривневых корпоративных платежных карт и упрощение условий осуществления переводов валютных средств для уплаты процентов иностранным инвесторам, согласно заключенным кредитным договорам.

Следует также упростить систему отчетности по платежным операциям, осуществленным с применением корпоративных платежных карт, и удовлетворить потребность страховщиков в выполнении своих обязанностей по уплате перестраховых премий по договорам перестрахования с перестраховщиками-нерезидентами, дополнить перечень исключений из запретов на осуществление трансграничных переводов с участием операторов почтовой связи.

В экологической сфере необходимо решить вопрос с практической реализацией освобождения предприятий от уплаты эконалога путем законодательного установления перечня территорий, где ведутся или велись активные боевые действия, или находящихся под временной оккупацией. Также необходимо обновить процедуру оценки влияния на окружающую среду (ОВС) и проводить дерегуляцию природоохранного законодательства.

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Между тем в секторе энергетики необходимо обеспечить неизменность законодательно предоставленных гарантий для инвесторов в возобновляемую энергетику (ВБЭ), предотвратить введение каких-либо ретроспективных изменений в действующее законодательство и устранить искусственные препятствия для расчетов по ВБЭ с целью недопущения банкротства предприятий, способствовать дальнейшей интеграции энергетического рынка Украины с европейским рынком.