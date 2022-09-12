Как пострадал складской бизнес

В январе – июне 2022 года объем общих складских площадей в Киевской области беспрецедентно снизился с 1,6 миллиона квадратных метров в конце 2021 года до 1,3 миллиона квадратных метров, согласно исследованию CBRE Ukraine.

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Почти 340 тысяч квадратных метров чистых складских площадей полностью или частично снижены по состоянию на июнь этого года. Это 22% общего объема складских площадей в Киевском регионе.

169 тысяч квадратных метров – общий объем площадей, подвергшихся частичному разрушению.

213 тысяч квадратных метров – полностью разрушено.

Какие склады пострадали больше всего

Больше всего из-за войны пострадали склады вдоль автомобильной трассы М-06 (Житомирское направление), где значительные разрушения получили село Стоянка, село Петрушки, село Бузова и мело городского типа Макаров. Значительные разрушения получили также складские и логистические комплексы вдоль Варшавской трассы (М-07) вблизи городов Буча, Гостомель и поселка Ворзель в Бучанском районе.

Обратите внимание! В течение первого полугодия 2022 года на рынок не было введено ни одного нового объекта. Сейчас большая часть проектов 2022 года приостановлена. Девелоперы пытаются максимально отсрочить дату ввода проектов в эксплуатацию, чтобы минимизировать риски. До конца года могут ввести в эксплуатацию не более 45 тысяч квадратных километров, а остальные проекты перенесут на 2023 – 2024 годы.

Арендные ставки и ситуация на рынке

Средняя вакантность на рынке составила 2,8% в расчете на обновленный показатель общего конкурентного предложения, что составляет 1,3 миллиона квадратных километров. Большинство вакантных площадей сконцентрировано в нововведенных 2021 года складских объектах, которые не успели поглотиться до начала войны (или в начале 2022 года).

К концу июня 2022 года арендные ставки в национальной валюте остались на уровне конца 2021 года, однако в долларовом эквиваленте произошло падение в среднем на 8 – 10%. Предлагаемые арендные ставки на сухие склады колебались в пределах 133 – 159 гривен за квадратный метр в месяц.