Як постраждав складський бізнес
У січні – червні 2022 року обсяг загальних складських площ у Київській області безпрецедентно знизився з 1,6 мільйона квадратних метрів наприкінці 2021 року до 1,3 мільйона квадратних метрів, з гідно з дослідженням CBRE Ukraine.
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- Майже 340 тисяч квадратних метрів чистих складських площ повністю, або частково знижені станом на червень цьогоріч. Це 22% від загального обсягу складських площ у Київському регіоні.
- 169 тисяч квадратних метрів – загальний обсяг площ, які зазнали часткового руйнування
- 213 тисяч квадратних метрів – повністю зруйновано.
Які склади постраждали найбільше
Найбільше через війну постраждали склади вздовж автомобільної траси М-06 (Житомирський напрямок), де значних руйнувань зазнали село Стоянка, село Петрушки, село Бузова та мело міського типу Макарів. Значних руйнувань зазнали також складські та логістичні комплекси вздовж Варшавської траси (М-07) поблизу міст Буча, Гостомель та селища Ворзель у Бучанському районі.
Орендні ставки та ситуація на ринку
Середня вакантність на ринку склала 2,8% у розрахунку на оновлений показник загальної конкурентної пропозиції, що становить 1,3 мільйона квадратних кілометрів. Більшість вакантних площ сконцентровано у нововведених 2021 року складських об'єктах, які не встигли поглинутись до початку війни (або на початку 2022 року).
До кінця червня 2022 року орендні ставки у національній валюті залишилися на рівні кінця 2021 року, однак у доларовому еквіваленті сталося падіння в середньому на 8 – 10%. Пропоновані орендні ставки на сухі склади коливалися в межах 133 – 159 гривень за квадратний метр в місяць.
- Для класу А – від 4,5 до 5,4 долара за метр квадратний.
- Для класу В – від 3,2 до 3,8 долара за метр квадратний.
- Ефективна орендна ставка на кращі складські площі була в середньому на 5 – 7% нижчою.