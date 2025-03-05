"Гора родила мышь": Гетманцев рассказал, помогла ли бизнесу дерегуляция

Масштабная дерегуляция для бизнеса, которая была анонсирована Министерством экономики 3 года назад, не принесла желаемых результатов. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев резко раскритиковал работу правительства в этом направлении.

Дерегуляция для бизнеса так и не была реализована

По словам Гетманцева, реформы остаются незавершенными и не соответствуют поставленным целям. В частности, он обратил внимание на то, что за 11 месяцев 2023 года межведомственная рабочая группа по дерегуляции подготовила рекомендации по отмене или оптимизации 1040 регуляторных инструментов с 1300, информирует 24 Канал.

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Однако рассмотрение этих предложений затянулось на дополнительные 8 месяцев. Только в сентябре 2024 года правительство утвердило План дерегуляции, включающий 99 мероприятий.

Среди наиболее заметных изменений можно отметить отмену ряда устаревших регулирований, таких как разрешение на установку временных печей в кинотеатрах, согласование инструкций по уборке пыли на производствах, а также отмена требования по согласованию уставов частных туристических центров.

"Гора родила мышь"

"Вот что, оказывается, системно мешало улучшению инвестиционного климата в стране", - саркастически заметил Гетманцев. По его словам, результат этой реформы можно охарактеризовать как "гора родила мышь".

Справочно. Дерегуляция для предпринимателей стартовала в Украине в 2022 году, после того, как правительство объявило о необходимости сокращения налогов и упрощения правил для бизнеса. Однако, несмотря на 3 года работы, реформа, по словам экспертов, не привела к значительному экономическому эффекту.