Агентство Reuters провело расследование и задокументировало по меньшей мере 600 ранее не зафиксированных травм на рабочем месте в ракетной компании Маска: переломы конечностей, ампутации, поражение электрическим током, ранение головы и глаз, а также смертельный случай.

Читайте также: Хочет заменить банк: Маск хочет добавить в соцсеть Х новую функцию

Работники SpaceX утверждают, что они расплачиваются за стремление миллиардера колонизировать космос с бешеной скоростью.

Концепция Илона о том, что SpaceX выполняет эту миссию, чтобы поскорее отправиться на Марс и спасти человечество, пронизывает все подразделения компании. Компания оправдывает отвержение всего, что может помешать достижению этой цели, включая безопасность работников,

– заявил Том Молин, инженер SpaceX в 2014-2022 годах.

Причины высокого уровня травматизма

Сотрудники компании жалуются на:

хаос на рабочих местах там, где часто находится недостаточно подготовленный и перегруженный персонал, систематически пропускающий важные процедуры безопасности;

Илона Маска, который лично нарушает правила безопасности на объектах SpaceX и пытается убедить своих работников в этом. Например, настаивал на том, чтобы сотрудники не носили защитную желтую одежду, поскольку яркие цвета ему не нравятся;

значительная переработка. По словам бывших работников, им приходилось буквально ночевать в ангарах и работать по 80 часов в неделю;

принятие препаратов для лечения синдрома дефицита внимания, чтобы сконцентрироваться на работе в таких условиях;

высокие температуры в ангарах, где производились ракеты. Поэтому сотрудникам вводили жидкость внутривенно, чтобы избежать обезвоживания;

нарушение вентиляции, из-за чего работники "день за днем" вдыхали токсичную пыль, образующуюся при сварке нержавеющей стали;

жесткие сроки, установленные Маском для космических программ;

компания повышает скорость разработки благодаря структуре, предоставляющей менеджерам высокий уровень автономии, однако повышает риск безопасности.

Структура компании Компания разделена на три команды: инженерную, производственную и испытательную. Инженерное руководство включает в себя "ответственных инженеров", которых SpaceX назначает ответственными за безопасность на производстве. Но у этих инженеров нет достаточного контроля над другими командами.

Данные предыдущих лет

Более 600 травм в SpaceX составляют лишь часть от общего количества случаев, и эта цифра не является общедоступной. Начиная с 2016 года, OSHA требует от компаний ежегодно отчитываться об общем количестве травм. Тем не менее предприятия SpaceX не подавали отчеты в течение большей части этих лет.

Важно! Данные за прошлый год показывают, что уровень травматизма у компании намного превышает средний показатель космической отрасли. При среднем показателе в 0,8 травм на 100 работников на заводах SpaceX был отмечен уровень 4,8 – на производстве в Техасе, 2,7 – на испытательном полигоне в том же штате, и 1,8 – на производстве в штате Калифорния.

После смертельного случая федеральные контролеры требовали от SpaceX усилить меры безопасности на своих объектах. Однако, по имеющейся информации, руководство космической компании продолжает игнорировать требования безопасности.