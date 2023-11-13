Агентство Reuters провело розслідування та задокументувало щонайменше 600 раніше не зафіксованих травм на робочому місці в ракетній компанії Маска: переломи кінцівок, ампутації, ураження електричним струмом, поранення голови та очей, а також один смертельний випадок.

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Працівники SpaceX стверджують, що вони розплачуються за прагнення мільярдера колонізувати космос з шаленою швидкістю.

Концепція Ілона про те, що SpaceX виконує цю місію, щоб якнайшвидше відправитися на Марс і врятувати людство, пронизує всі підрозділи компанії. Компанія виправдовує відкидання всього, що може стати на заваді досягненню цієї мети, включно з безпекою працівників,

– заявив Том Молін, інженер SpaceX у 2014-2022 роках.

Причини високого рівня травматизму

Співробітники компанії скаржаться на:

хаос на робочих місцях там, де часто перебуває недостатньо підготовлений та перевантажений персонал, що систематично пропускає важливі процедури безпеки;

Ілона Маска, який особисто порушує правила безпеки на об'єктах SpaceX та намагається переконати своїх працівників у цьому. Наприклад, наполягав на тому, аби співробітники не носили захисний жовтий одяг, оскільки яскраві кольори йому не подобається;

значне перепрацювання. За словами колишніх працівників, їм доводилося буквально ночувати в ангарах та працювати по 80 годин на тиждень;

прийняття препаратів для лікування синдрому дефіциту уваги, щоб концентруватися на роботі в таких умовах;

високі температури в ангарах, де вироблялися ракети. Через це співробітникам вводили рідину внутрішньовенно, щоб уникнути зневоднення;

порушення вентиляції, через що працівники "день за днем" вдихали токсичну пилюку, що утворюється при зварюванні нержавіючої сталі;

жорсткі терміни, встановлені Маском для космічних програм;

компанія підвищує швидкість розробки завдяки структурі, яка надає менеджерам високий рівень автономії, проте підвищує ризики для безпеки.

Структура компанії Компанія розділена на три команди: інженерну, виробничу та випробувальну. Інженерне керівництво включає "відповідальних інженерів", яких SpaceX призначає відповідальними за безпеку на виробництві. Але ці інженери не мають достатнього контролю над іншими командами.

Дані попередніх років

Понад 600 травм у SpaceX становлять лише частину від загальної кількості випадків, і ця цифра не є загальнодоступною. Починаючи з 2016 року, OSHA вимагає від компаній щорічно звітувати про загальну кількість травм. Проте підприємства SpaceX не подавали звітів протягом більшої частини цих років.

Важливо! Дані за минулий рік показують, що рівень травматизму в компанії набагато перевищує середній показник космічної галузі. За середнього показника в 0,8 травми на 100 працівників на заводах SpaceX було відзначено рівень 4,8 – на виробництві в Техасі, 2,7 – на випробувальному полігоні в тому ж штаті, та 1,8 – на виробництві в штаті Каліфорнія.

Після смертельного випадку, федеральні контролери вимагали від SpaceX посилити безпекові заходи на своїх об'єктах. Проте, за наявною інформацією, керівництво космічної компанії продовжує ігнорувати вимоги безпеки.