Что известно о мошенничестве

Тринь Ван Куета признали виновным в мошенничестве акционеров на сумму 144 миллиона долларов путем завышения стоимости дочерней компании FLC Faros в 2016 году.

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Вместе с ним были осуждены 49 сообщников. Среди них были чиновники, одобрившие схему, зная о ложных данных. Например, Тран Дак Синь, бывший председатель фондовой биржи Хо Ши Мина, получил 6,5 лет заключения.

Компания продала 391 миллион акций примерно 30 000 инвесторам, обманом выманив 3,6 триллиона вьетнамских донгов.

В апреле 2022 года, в рамках антикоррупционной кампании, был арестован Кует. Другие приговоры варьировались от тюремного заключения до условных сроков.

К слову! В апреле еще один магнат недвижимости, Чионг Ми Лан, был приговорен к смертной казни за мошенничество на сумму 12,5 миллиардов долларов.