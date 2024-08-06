Що відомо про шахрайство

Трінь Ван Куєта визнанли винним у шахрайстві акціонерів на суму 144 мільйони доларів шляхом завищення вартості дочірньої компанії FLC Faros у 2016 році.

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Разом з ним було засуджено 49 спільників. Серед них були чиновники, що схвалили схему, знаючи про неправдиві дані. Наприклад, Тран Дак Сінь, колишній голова фондової біржі Хо Ши Міна, отримав 6,5 років ув'язнення.

Компанія продала 391 мільйон акцій приблизно 30 000 інвесторам, обманом виманивши 3,6 трильйона в'єтнамських донгів.

У квітні 2022 року, в рамках антикорупційної кампанії, був заарештований Куєт. Інші вироки варіювалися від тюремного ув'язнення до умовних термінів.

До слова! У квітні ще один магнат нерухомості, Чионг Мі Лан, був засуджений до смертної кари за шахрайство на суму 12,5 мільярдів доларів.