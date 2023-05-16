Волна больших увольнений не собирается стихать. В этот раз о сокращении штата заявили в Vodafone.

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Почему Vodafone хочет уволить тысячи работников

Как сообщила недавно возглавившая Vodafone Маргерита Делла Валле, компании придется сократить 11 тысяч работников. Для выполнения этого плана отведено 3 года.

Такое масштабное сокращение работников связано с прогнозами относительно свободного денежного потока. Показатель только в этом году должен сократиться на 1,5 млрд евро.

Сообщается, что это будет самое большое сокращение персонала в истории Vodafone. Сейчас в компании работает около 100 тысяч человек по всему миру, это одна из самых больших корпораций в Великобритании.

Моими приоритетами являются клиенты, простота и рост,

– очертила Делла Валле будущие цели.

Акции Vodafone упали на 4,5%, это самое большое падение среди индексов FTSE. Эксперты отмечают, что в целом деятельность компании нельзя назвать успешной, что спровоцировало столь неудовлетворительные результаты.

Значительно упал и доход компании. В конце финансового года Vodafone получит 3,3 миллиарда евро, аналитики ожидали 3,6 миллиарда. Для сравнения – предварительный показатель был на уровне 4,8 миллиарда евро.