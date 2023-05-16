Хвиля великих скорочень не збирається стихати. Цього разу про скорочення штату заявили у Vodafone.

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Чому Vodafone хоче звільнити тисячі працівників

Як повідомила Маргеріта Делла Валле, яка нещодавно очолила Vodafone, компанії доведеться скоротити 11 тисяч працівників. На виконання цього плану відведено 3 роки.

Таке масштабне скорочення працівників пов'язане з прогнозами щодо вільного грошового потоку. Показник лише цього року має скоротитися на 1,5 мільярда євро.

Повідомляється, що це буде найбільше скорочення персоналу в історії Vodafone. Зараз у компанії працює близько 100 тисяч людей по всьому світу, це одна з найбільших корпорацій у Великій Британії.

Моїми пріоритетами є клієнти, простота і зростання,

– окреслила Делла Валле майбутні цілі.

Акції Vodafone впали на 4,5%, це найбільше падіння серед індексів FTSE. Експерти зазначають, що загалом діяльність компанії не можна назвати успішною, що спровокувало такі незадовільні результати.

Суттєво впав і дохід компанії. Наприкінці фінансового року Vodafone отримає 3,3 мільярда євро, аналітики очікували 3,6 мільярда. Для порівняння – попередній показник був на рівні 4,8 мільярда євро.