Мобильная связь для пенсионеров: известный оператор предлагает тариф по специальной цене

Vodafone предлагает абонентам тариф с фиксированной абонентской платой в размере 200 гривен в месяц. Однако подключиться к нему смогут не все: оператор установил возрастные ограничения и дополнительные условия.

Кто может подключиться к самому дешевому тарифу Vodafone

Сниженная цена на мобильный тариф доступна для подключения до 31 октября 2026 года, сообщает Vodafone.

Главное преимущество предложения – возможность зафиксировать стоимость мобильной связи на 12 месяцев. Абонентская плата составляет 200 гривен в месяц и не будет меняться в течение года после подключения.

Тариф оформляется на контрактной основе в рамках Flexx GO. Также можно перейти в Vodafone со своим номером благодаря услуге переноса мобильного номера (MNP). Воспользоваться акцией можно при таких условиях:

абоненту должно исполниться 55 лет;

необходимо подать заявку на перенос номера в Vodafone;

необходимо заключить договор и пополнить счет на 200 гривен;

предложение доступно только один раз.

После выполнения этих условий тариф активируется автоматически. При оформлении оператор проверяет, соответствует ли абонент возрастным требованиям.

Какие тарифы для пенсионеров предлагают "Киевстар" и lifecell

Другие мобильные операторы также предлагают специальные тарифы для пенсионеров. Они отличаются стоимостью, наполнением пакетов и требованиями к подключению.

1. Киевстар: тариф за 220 гривен

В "Киевстаре" для людей в возрасте от 60 лет и лиц с инвалидностью доступен тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт". Подключить его можно в магазине оператора после предъявления необходимых документов или с помощью приложения "Дія".

За 220 гривен в месяц абоненты получают:

10 ГБ мобильного интернета, из которых 8 ГБ доступны в роуминге;

безлимитные звонки в сети Киевстар;

100 минут для звонков по Украине;

100 SMS;

доступ к "Киевстар ТВ Легкий";

домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с.

2. lifecell: тариф "Турбота" за 190 гривен

В lifecell абонентам в возрасте от 55 лет доступен тариф "Турбота" за 190 гривен в месяц.

В пакет входят:

20 ГБ мобильного интернета;

безлимитные звонки в сети lifecell;

1000 минут для разговоров по Украине;

безлимитный доступ к ряду приложений, в частности YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger и X.

Отдельное преимущество тарифа – фиксированная стоимость. По условиям предложения цена не будет меняться до 31 декабря 2027 года, даже если оператор будет пересматривать стоимость других тарифов.