Платят ли ФЛП военный сбор
13 сентября 2024, 15:30Читати новину українською
ФОПы в Украине обязаны уплачивать военный сбор. Законодательство предусматривает, что этот сбор является обязательным для всех налогоплательщиков, включая ФЛП.
Уплачивает ли ФЛП военный сбор в 2024 году
Военный сбор для ФЛП на общей системе налогообложения составляет 1,5% от чистого налогооблагаемого дохода. Впрочем, для увеличения поступлений в государственный бюджет, большинство которых направляется на оборону, правительство предлагает увеличить военный сбор для физических лиц-предпринимателей.
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Как рассказал нардеп Ярослав Железняк, в сентябре Верховная Рада может рассмотреть обновленный законопроект о повышении налогов. В частности, предусматриваются следующие:
- Военный сбор для физических лиц возрастет с 1,5 до 5%;
- Военный сбор для ФЛП I и II групп в размере 10% от минимальной зарплаты;
- Для III группы единого налога военный сбор в размере 1%.