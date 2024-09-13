Платят ли ФЛП военный сбор

ФОПы в Украине обязаны уплачивать военный сбор. Законодательство предусматривает, что этот сбор является обязательным для всех налогоплательщиков, включая ФЛП.

Уплачивает ли ФЛП военный сбор в 2024 году

Военный сбор для ФЛП на общей системе налогообложения составляет 1,5% от чистого налогооблагаемого дохода. Впрочем, для увеличения поступлений в государственный бюджет, большинство которых направляется на оборону, правительство предлагает увеличить военный сбор для физических лиц-предпринимателей.

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Как рассказал нардеп Ярослав Железняк, в сентябре Верховная Рада может рассмотреть обновленный законопроект о повышении налогов. В частности, предусматриваются следующие:

Военный сбор для физических лиц возрастет с 1,5 до 5%;

Военный сбор для ФЛП I и II групп в размере 10% от минимальной зарплаты;

Для III группы единого налога военный сбор в размере 1%.