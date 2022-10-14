Против французской TotalEnergies могут открыть дело о соучастии в военных преступлениях России

Национальный прокурор Франции по борьбе с терроризмом получил жалобу на компанию TotalEnergies. Две организации обвиняют французского энергетического гиганта в причастности к поставке топлива для российских военных самолетов.

Об этом пишет издание AFP, ссылаясь на анонимный источник, ознакомленный с вопросом. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба еще в августе призвал французскую компанию выйти из России, назвав ее деятельность в стране-агрессоре позором для Франции.

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TotalEnergies могут судить за причастность к военным преступлениям России против Украины

Как отмечает AFP, французская ассоциация Darwin Climax Coalition и украинская общественная организация Razom We Stand 13 октября передали совместную жалобу национальному прокурору Франции по борьбе с терроризмом, который расследует обвинения в российских военных преступлениях.

Правосудие не может быть слепым, когда сталкивается с косвенной, но значительной поддержкой транснациональными корпорациями военных действий и существенными преимуществами, которыми они продолжают пользоваться после вторжения в Украину,

– заявили юристы истцов Уильям Бурдон, Винсент Бренгарт и Анри Тулье.

В юридической жалобе организации обвиняют TotalEnergies в содействии предоставлению российскому правительству "необходимых средств для совершения военных преступлений путем разработки термокарстового родника".

Дело в том, что недавно TotalEnergies принадлежало 49% "Тернефтегаза", добывающего газ на термокарстовом роднике на севере России. Остальным 51% компании владела российская "Новатек", где французскому энергетическому гиганту также принадлежит прямая доля в 19,4% акций.

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В конце августа издание Le Monde писало, что TotalEnergies, вероятно, причастна к поставкам топлива для российских истребителей. Французская компания в партнерстве с российским "Новатеком" руководит родником, из которого добывают газовый конденсат – потом его превращают в керосин и используют для заправки истребителей ВВС России, участвующих в войне против Украины.

К слову, авиатопливо якобы перевозили на две базы Военно-воздушных сил оккупантов – Морозовскую и Мальчево. На них размещается эскадрилья многоцелевых боевых самолетов страны-агрессора типа "Су". Согласно заявлениям Amnesty International, авиаудары по гражданскому населению Украины, в том числе и в Мариуполе, вероятно, были нанесены истребителями с военных баз России в этих регионах.

Отметим, что в правительстве Франции накануне призвали расследовать вероятную причастность TotalEnergies к поставке топлива для российских самолетов. Французский энергетический гигант, в свою очередь, причастность к военным преступлениям россиян опровергает – топливо, добытое на термокарстовом роднике в России, будто бы идет исключительно на экспорт.