Еще один россиянин стал умолять о снятии санкций – для этого он даже "раскритиковал" войну

Российским денежным мешкам не нравится находиться под санкциями. Они ищут все возможные способы, чтобы снова стать "своими" для цивилизованного мира.

Недавно соучредитель российского гиганта "Яндекс" Аркадий Волож издал "гневную" тираду по войне России против Украины. Как и ожидалось, такая "смелость" через 1,5 года с начала полномасштабного вторжения была вызвана дешевыми меркантильными интересами.

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Волож уже просит о снятии санкций

Не прошло и нескольких дней, как адвокаты россиянина обратились в ЕС с просьбой о снятии санкций. Мол, Волож вот какой "храбрец" и выступил против войны, поэтому в ограничениях нет никакой потребности.

Как стало известно журналистам, ЕС должен рассмотреть просьбы юристов Воложа в сентябре. Дипломаты уверяют, что раньше ни одна страна не задавала вопрос об исключении Воложи из санкционного списка.

ЕС продлевает санкции каждые полгода, и 15 сентября Волож надеется уговорить ЕС снять с него ограничения. Санкции могут быть сняты совместным решением страны ЕС или суд.

Пока известно лишь об одном случае снятия санкций с россиянина. Недавно Великобритания упразднила наложенные ограничения на Олега Тинькова. Сейчас российские олигархи тестируют схему с "осуждением" войны, будет ли этого достаточно для снятия санкций, в скором времени будет целая волна "прозревших" состоятельных россиян.