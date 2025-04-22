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22 апреля, 11:45
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В ОП призвали привлекать к восстановлению только украинский бизнес

Анастасия Лукашевская

Восстановление Украины после разрушений, вызванных войной, должны реализовывать именно украинские компании.

Кто должен строить страну после войны

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Виктор Микитась в комментарии журналистке Новини.LIVE, передает 24 Канал.

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Чиновник отметил, что международная помощь должна переходить в формат прямых инвестиций в украинскую экономику.

Такой подход, по словам Никиты, позволит не только восстанавливать инфраструктуру, но и поддерживать общины, наполнять бюджет и стимулировать экономическое развитие страны.

"Это позволит создавать рабочие места, сохранять налоги внутри страны и формировать фундамент для стабильного роста", - подчеркнул он.

Справочно. По данным RDNA3, более 10% жилого фонда требует или реконструкции, или новой застройки. Оценочные убытки составляют 17,4 миллиарда долларов, а потребности в реконструкции, по прогнозам, достигнут 80,3 миллиарда долларов США до 2033 года.