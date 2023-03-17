Имеют ли сотрудники право отказаться работать во время воздушной тревоги

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, что работодатель не имеет права требовать от работника выполнять работу, если это угрожает его жизни, а также в условиях, нарушающих законодательство об охране труда.

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Так что работодатель обязан обеспечивать защиту своих работников, в том числе во время оповещения о воздушной тревоге.

В свою очередь работник вправе отказаться выполнять порученную работу, если создалась производственная ситуация, опасная для его жизни или здоровья, или окружающих его людей и окружающей среды.

Какие условия должен создать работодатель

Лубинец также подчеркнул, что работодатель не должен пренебрегать правилами гражданской защиты. Более того, в Уголовном кодексе предусмотрена ответственность, в частности, за такие преступления, как:

нарушение требований об охране труда,

нарушение требований пожарной или техногенной безопасности,

служебная халатность.

Таким образом: работодатель обязан обеспечивать гражданскую защиту своих работников, в том числе во время оповещения о воздушной тревоге; работник обязан соблюдать правила гражданской защиты во время воздушной тревоги и эвакуироваться в безопасное место,

– подытожил Лубинец.

Согласно Кодексу законов о труде Украины, на всех предприятиях, в учреждениях, организациях должны быть созданы безопасные и безвредные условия труда. Обеспечить их должен работодатель, кроме случаев, когда с работником заключен трудовой договор о дистанционной работе.