Возвращение в Большую Одессу: какая компания снова будет доставлять грузы в одесские порты

Скоро порты Большой Одессы будут принимать грузы от компании Maersk Group. Это произойдет впервые с начала полномасштабной войны.

Какие изменения произойдут

Представитель одесской консалтинговой компании Informall BG Даниил Мельниченко считает, что благодаря возвращению Maersk Group вероятен значительный рост отгрузок в течение следующих нескольких месяцев. Этому будет способствовать присоединение к перевозкам большего числа компаний.

Читайте также Россия хочет выкупить урановые активы Франции, расположенные в Нигере

В апреле Iteris и Maersk доставляли пустые контейнеры для экспортеров и доставляли полные грузовые контейнеры в Констанцу для перегрузки. Arkas, CMA CGM, Evergreen и MSC делят пространство в сервисе

– пояснил Мельниченко.

При этом, Мельниченко отмечает, что эта услуга может вовсе обойти румынские ворота. То есть контейнеры из Египта и Турции начнут отправлять на прямую в Украину.

Каковы результаты этого сотрудничества сейчас

В рамках этого сотрудничества, украинской фидерной компанией Iteris используется судно для соединения порта "Черноморск" с румынским контейнерным терминалом Констанца.

Iteris и Maersk уже сотрудничали, перевозя баржи, наполненные транспортными контейнерами. Тогда их маршрут пролегал между украинским портом на Дунае, Рени и Констанцей.

Однако с 15 июня такие перевозки должны быть отменены. На такое решение повлиял запуск глубоководного сервиса.

Турецкая компания Akkon имеет свою фидерную службу, действующую в "Черноморске". Именно эта организация из Турции и занимается обслуживанием дунайского порта "Измаил".