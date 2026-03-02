Повышение налогов в Украине: как это решение повлияет на экономику

В Украине могут ввести налог на добавленную стоимость для самозанятых предпринимателей. Но при условии, если их годовой доход составляет около 1 миллиона гривен.

Что известно о повышении налогов в Украине?

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов сообщил, что ситуация является неоднозначной.

Читайте также Налог на аренду хотят уменьшить втрое: до какой ставки и что это изменит

Он пояснил, что существуют классические экономические аргументы в пользу этого шага. Например, таким образом удастся ликвидировать теневой рынок, потому что "многие компании действительно злоупотребляют этим".

Однако Милованов уверен, что вряд ли это удастся реализовать эффективно. Совсем наоборот – это может еще больше подтолкнуть легальный бизнес в своеобразную теневую экономику и навредить легальным предприятиям.

Тимофей Милованов Президент Киевской школы экономики Это хорошая идея только при условии, что налоговая система работает эффективно и каждый человек придерживается одинаковых правил. И я считаю, что это гораздо важнее, чем налог на добавленную стоимость. Администрирование, устранение коррупции, обеспечение прозрачности судов, полиции, таможенных и налоговых органов.

Он добавил, что для этого нужна другая культура и подход, скажем так, изменения менталитета.

Президент Киевской школы экономики отметил, что в Украине прав у бизнеса на самом деле очень мало. То есть как только возникает что-то хотя бы потенциально неправомерное в бизнесе, то полиция, налоговые службы или правоохранители могут закрыть его. А потом придется доказывать, что все хорошо в течение следующих 6 месяцев или иногда даже двух лет.

Это очень плохо для бизнес-климата. Поэтому МВФ и правительство обсуждают проблему НДС, но, по моему мнению, это второстепенная проблема,

– сказал Милованов.

Настоящей проблемой он назвал изменить менталитет правоохранителей и создать ощущение уважения к бизнесу, ведь бизнес:

создает добавленную стоимость;

платит налоги;

создает рабочие места.

Таким образом бизнес поддерживает экономику на плаву и развивает ее.

Тимофей Милованов отметил, любой налог повышает цены, но в то же время создает более высокие доходы, и эти доходы нужны для войны. Поэтому всегда нужен компромисс.

К сожалению, мы находимся в условиях войны, где нет легких выборов,

– заявил эксперт.

С одной стороны, Украина должна поддерживать своих предпринимателей и людей, поэтому повышение НДС – это плохая идея.

С другой стороны, нужно больше налогов, даже если это навредит экономике, потому что налоги нужны сейчас, чтобы выжить во время российского вторжения.

Заметьте! Поэтому хотят повысить налоги, но Милованов не думает, что здесь есть простой ответ.

Напомним, что до конца марта Украина должна принять пакет налоговых мер на 2026 – 2027 годы. Об этом пишет Forbes.

Это означает, что с 1 января 2027 года предприниматели на упрощенной системе, у которых годовой оборот превышает установленный лимит, должны будут обязательно регистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость. Отмечается, что порог будет повышен умеренно, но он не будет превышать 4 миллиона гривен.

Что еще следует знать о НДС в Украине?