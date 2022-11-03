Для стабилизации цен на яйца: Минагрополитики подписало меморандум с производителями

Минагрополитики и Союз птицеводов Украины заключили общий меморандум. Он должен стабилизировать цены на куриные яйца и поддержать производителей.

В частности, документ призван не допустить превышения оптово-отпускных цен реализации от уровня стоимости, по которой продукция поставляется в торговые сети. Ранее Антимонопольный комитет приступил к исследованию причин резкого повышения цен на куриные яйца.

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Меморандум между Минагрополитики и птицеводами

Согласно сообщению Министерства аграрной политики и продовольствия, с подписанием меморандума производители яиц обязались насытить внутренний рынок яйцами, в частности путем увеличения поголовья кур-несушек и объемов производства.

Министерство, со своей стороны, будет способствовать тому, чтобы производители были обеспечены всеми необходимыми условиями и ресурсами для работы, а также имели возможность получить доступ к выгодным кредитным средствам для собственной производственной деятельности.

Отмечается, что Минагрополитики также будет способствовать стабильности внутренних цен на зернофуражные и масличные культуры, а также продукты их переработки. К слову, меморандум будет действовать до 31 декабря текущего года и может быть продлен в случае необходимости на более длительный срок. Кроме того, документ открыт для подписания всеми производителями куриных яиц.

Напомним, что крупный украинский агрохолдинг UkrLandFarming готовит иск на 1-1,2 миллиарда долларов против российского правительства. В результате полномасштабного вторжения России компания только на Херсонщине потеряла 4,5 миллиона голов птицы.