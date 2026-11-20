Российский маркетплейс Wildberries приобрел у правительства Грузии четыре земельных участка площадью более 19 гектаров недалеко от города Рустави. Эксперты расценивают эту сделку как попытку перенести логистические мощности за пределы России.

Зачем российскому маркетплейсу нужны обширные участки возле Рустави

Как сообщает издание The Insider со ссылкой на доклад Центра исследований экономической политики (EPRC), точное назначение земель, выкупленных у грузинского правительства, пока официально не разглашается.

Эксперты отмечают, что сосредоточение четырех участков в одном месте указывает на намерение построить большой логистический хаб.

Концентрация четырех участков в одном месте в сочетании с документально подтвержденной складской деятельностью оператора дает основания предполагать, что эта территория может быть предназначена для размещения складского или логистического комплекса,

– отметили авторы исследования.

Параллельно с покупкой земли маркетплейс уже арендовал готовое помещение площадью 12 816 квадратных метров в селе Гамарджвеба.

Обратите внимание! Кроме того, российский онлайн-гигант готовит экспансию на рынок перевозок: в Тбилиси планируется запустить сервис такси WB Taxi, для которого уже объявлены тендеры на брендирование автомобилей.

Местным оператором платформы выступает компания Transcom Group, которая работает по франчайзинговой модели с октября 2024 года. Руководителем и единственным владельцем фирмы является Серги Твалчрелидзе. Он известен как официальный спонсор правящей партии "Грузинская мечта" и бизнес-партнер действующего депутата парламента от этой же партии Георгия Барвенашвили.

Эксперты связывают стремительную активизацию компании с попыткой обезопасить активы, ведь 16 ноября Европейский Союз ввел персональные санкции против основательницы бизнеса Татьяны Ким.

Напомним, что ранее компания Wildberries пыталась найти свободные логистические мощности в Казахстане, рассчитывая вывести часть процессов за границу.

Поиск новых площадок начался на фоне систематических атак дронов на складские объекты компании на территории России.

Однако Министерство торговли и интеграции Казахстана впоследствии опровергло поступление каких-либо официальных обращений относительно открытия новых распределительных хабов.