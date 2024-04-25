Работодатели имеют еще одно основание, чтобы уволить работника

Верховная Рада Украины внесла изменения в Кодекс законов о труде, добавив новые основания для расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Народный депутат Ирина Геращенко объяснила, за что теперь можно увольнять работников.

Дополнительные основания для увольнения

По инициативе работодателя можно расторгнуть трудовой договор по новому основанию – в случае вступления в законную силу приговора суда, который осуждает работника к лишению свободы или иного вида наказания, что препятствует его дальнейшей работе или приводит к потере доверия со стороны работодателя.

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В перечень оснований добавлено также:

Действия работника, которые потенциально могут поддерживать государство-агрессора на объектах стратегического значения;

Несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка.

В правила внутреннего трудового распорядка внесены изменения, касающиеся действий или бездействия работника, потенциально благоприятных для государства-агрессора.

В то же время Рада не приняла предложения по защите работников от необоснованного увольнения под видом "невыполнения внутренних правил", которые могли быть истолкованы произвольно, были отклонены во время второго чтения.

На какие профессии сейчас спрос

Согласно последнему исследованию, 74% украинских работодателей отмечают дефицит кадров, что является значительным ростом по сравнению с 55% осенью прошлого года. Только 7% работодателей не испытывают негативных изменений, тогда как 17% отмечают частичный дефицит.

! Особенно сложно найти квалифицированных менеджеров среднего и высшего звена, специалистов узкого профиля и тех, кто свободно владеет английским языком.

Кроме упомянутых сложностей с наймом менеджеров и специалистов, существуют и другие вакансии, которые трудно закрыть в Украине: