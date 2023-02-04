За год войны с падением столкнулись 83% компаний: опрос ЕБА
Источник:Европейская бизнес ассоциация
Опросив сто топ-менеджеров членских компаний, Европейская бизнес ассоциация выяснила, что падение претерпели 83% компаний в 2022 году. Также практически все опрошенные отметили падение доходов долларовому эквиваленту.
Падение доходов
У большинства компаний снизился доход в долларовом эквиваленте, в частности:
- у 29% произошло падение до 20%,
- у 54% - падение на 21% и более,
- только 6% сообщили об отсутствии изменений,
- 11% могут похвастаться ростом доходов в столь сложный год.
Читайте также Бизнес пытается наращивать объемы и выживать: как изменился рынок за время войны
Перебои с электроснабжением и массированные ракетные атаки
Перебои с энергоснабжением возглавляют антирейтинг актуальных вызовов бизнеса, также компании жалуются на перебои со связью и интернетом и имеют проблемы с бронированием сотрудников и выездом за границу.Почти вдвое по сравнению с октябрем увеличилось количество компаний, испытавших влияние ракетных атак на свою деятельность – с 47% до 89%.
Бизнес продолжает работать несмотря на трудности
Несмотря на трудности, все компании, принявшие участие в опросе, сообщили, что продолжают работать. Из них 54% рассказали, что работают в полном объеме, 46% – с некоторыми ограничениями. В октябре прошлого года в полном объеме работало 44% компаний.
Финансовые расходы и уровень зарплаты
В результате боевых действий 40% компаний несут прямые убытки, поскольку 25% имеют активы на оккупированных территориях. В основном это оборудование, техника, недвижимость, транспорт.
Потери бизнеса остаются достаточно высокими:
- 32% сообщают о потерях до 1 миллиона долларов,
- 36% – о потерях в диапазоне от 1 до 10 миллионов долларов,
- 16% – о потерях более 10 миллионов долларов.
Выплата зарплаты
Растет количество компаний, выплачивающих сотрудникам заработную плату в полном объеме – в настоящее время таких 89%, из которых 25% делают это с авансовыми или дополнительными выплатами. Это больше чем в октябре – тогда таковых было 79%.
- В 2023 году 8% компаний сокращают размер оплаты труда.
- 2% вынуждены отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск.
- Еще 5% увольняют работников.
Бизнес в условиях войны / Инфографика ЕБА