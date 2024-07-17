Алюминиевый завод в Запорожье продают: какая стартовая цена и как его уничтожал россиянин Дерипаска

Запорожский алюминиевый комбинат после национализации перейдет в руки инвесторов. Торги состоятся уже в скором времени.

Продажа гиганта

Фонд государственного имущества будет продавать Запорожский алюминиевый комбинат. Стартовая стоимость мощности, которая ранее была гигантом цветной металлургии, составляет 152 миллиона гривен.

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Аукцион должен состояться уже 6 августа. ФГИУ принадлежит 97,5% акций предприятия, именно они будут реализованы.

Как ранее сообщал глава ФГИУ Виталий Коваль, сейчас завод "находится в руинах", поэтому новому владельцу нужно будет отстроить мощности и запустить новое производство.

Как Дерипаска разграбил предприятие

В 2001 году ФГИУ продал 68,01% акций завода "АвтоВАЗ-Инвест". и должны были заплатить 380 миллионов гривен и погасили долг в размере 75 миллионов долларов. Но компания этого не сделала, как и кипрская Velbay Holdings Олега Дерипаски, на которую акции переоформили в 2007 году.

Еще 29,5% акций Дерипаска приобрел на свободном рынке. Так в руках россиянина оказалось 97,5% акций ЗАлК. 68,01% акций удалось вернуть через суд в 2012 году, остальные конфисковали на основе санкций против Дерипаски.

За 14 лет россияне разграбили завод и уничтожили уникальное производство первичного алюминия.