Блокировка польской границы уже скоро: сообщает ГПСУ

8 февраля 2024, 19:30
Читати новину українською

Несмотря на предварительное согласование, митингующие вернутся к украинской границе уже вскоре. Так, в ГПСУ предупреждают, что 9 и 12 февраля планируются повторные забастовки на отдельных пунктах пропуска.

Какие пункты пропуска будут заблокированы

Об этом сообщил Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Читайте также: Даже не дотерпели до забастовки: поляки уже начали проверять импорт агропродукции из Украины

Стало известно, что сейчас польские таможенники проинформировали о том, что блокирование пункта пропуска "Дорогуск - Ягодин", "Хребенне-Рава-Русская", "Медика-Шегини" должно начаться 9 февраля. А уже 12 февраля планируют заблокировать пункт пропуска "Зосин-Устилуг", "Долгобичув-Угринов".

В понедельник, 12 февраля, ожидается частичное блокирование движения. Так, для легковых транспортных средств и автобусов - пропуск должен остаться свободным, грузовые авто массой до 7,5 тонны забастовщики планируют пропускать по три авто в час в каждую сторону,
– отмечают в ГПСУ.

Каково намерение протестующих

Участники акции – польские фермеры. Протестующие намерены осуществлять пропуск небольшое количество транспортных средств, что может привести к накоплению очередей, как это было в ноябре-декабре прошлого года.

По каждому направлению это могут разные показатели. Это может быть по одной, по две машины. Как на выезд, так и на въезд в Польшу. Ситуация может улучшиться, а может и ухудшиться,
– сказал представитель ГПСУ.

Также будет осуществляться беспрепятственный пропуск гуманитарной помощи и цистерн с топливом на въезд в Украину.

Что известно о предыдущем протесте польских перевозчиков

Начиная с 6 ноября и до 16 января продолжался протест польских перевозчиков. Блокада возникла из-за решения Евросоюза, относительно продления беспошлинного экспортного режима для грузов из Украины. Протест смогло остановить правительство Польши. Однако, протестующие уточнили, что это не конец их выступления, блокада будет продолжаться пока требования польских фермеров не выполнят.
Автор: Катерина Добровольська