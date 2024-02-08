Блокировка польской границы уже скоро: сообщает ГПСУ

Несмотря на предварительное согласование, митингующие вернутся к украинской границе уже вскоре. Так, в ГПСУ предупреждают, что 9 и 12 февраля планируются повторные забастовки на отдельных пунктах пропуска.

Какие пункты пропуска будут заблокированы

Об этом сообщил Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Стало известно, что сейчас польские таможенники проинформировали о том, что блокирование пункта пропуска "Дорогуск - Ягодин", "Хребенне-Рава-Русская", "Медика-Шегини" должно начаться 9 февраля. А уже 12 февраля планируют заблокировать пункт пропуска "Зосин-Устилуг", "Долгобичув-Угринов".

В понедельник, 12 февраля, ожидается частичное блокирование движения. Так, для легковых транспортных средств и автобусов - пропуск должен остаться свободным, грузовые авто массой до 7,5 тонны забастовщики планируют пропускать по три авто в час в каждую сторону,

– отмечают в ГПСУ.

Каково намерение протестующих

Участники акции – польские фермеры. Протестующие намерены осуществлять пропуск небольшое количество транспортных средств, что может привести к накоплению очередей, как это было в ноябре-декабре прошлого года.

По каждому направлению это могут разные показатели. Это может быть по одной, по две машины. Как на выезд, так и на въезд в Польшу. Ситуация может улучшиться, а может и ухудшиться,

– сказал представитель ГПСУ.

Также будет осуществляться беспрепятственный пропуск гуманитарной помощи и цистерн с топливом на въезд в Украину.