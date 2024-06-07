В компании Samsung состоялась забастовка, – Reuters

Профсоюз National Samsung Electronics Union в Южной Корее организовал в конце мая забастовку. Около 28 тысяч работников оставили свои рабочие месяца на один день.

Почему состоялась забастовка

В профсоюзе Samsung Electronics насчитывают где-то 28 тысяч членов. Если сравнить это число с общим количеством рабочей силой компании, то это где-то 5 ее часть.

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Такая забастовка состоялась впервые в истории компании. Митингующие заявили, что требуют повышения зарплат.

Цель сегодняшней забастовки – провести содержательный разговор с руководством,

– сказал официальный представитель профсоюза Ли Хюн Кук.

Как реагируют в Samsung

В дальнейшем профсоюз готовится к дальнейшим действиям. Однако конкретики относительно них нет пока.

Руководство компании уверяет, что пытаются найти общий язык с профсоюзом. Представитель добавил, что переговоры будут продолжаться в дальнейшем.

Мы открыто сотрудничали с профсоюзом и будем продолжать переговоры с ним,

– отметил представитель.

Аналитики отмечают, что забастовка вряд ли немедленно повлияет на производство или поставки полупроводников.

В то же время такая акция может добавить давления на Samsung Electronics. На сегодня компания стремится к развитию технологий ИИ и сокращает разрыв в контрактном производстве микросхем с тайваньской компанией TSMC.