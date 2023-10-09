Предпринимателей просят не отвечать на фальшивые опросы: в чем опасность для бизнеса

АМКУ обратилось к бизнесменам с просьбой быть осмотрительными с различными опросами. Злоумышленники могут получать важную информацию и использовать ее в своих целях.

Фальшивые опросы украинского бизнеса

Как сообщили в Антимонопольном комитете, предпринимателям следует обращать особое внимание на разнообразные опросники и сбор статистических данных, как поступают на их почты. Обычно злоумышленники запрашивают конфиденциальную информацию, предназначенную для использования третьими лицами.

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Ввиду этого официально сообщаем, что только органы АМКУ наделены полномочиями истребовать указанную информацию: исключительно в случаях, предусмотренных Законом Украины и оформленную в виде официального требования,

– говорится в сообщении ведомства.

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Свои действия злоумышленники мотивируют желанием провести "беспристрастный и независимый опрос".

Что должно содержать письмо от АМКУ

Если АМКУ нужно собрать данные, он может обратиться за помощью в бизнес. Вместе с тем, ведомство сообщает следующее: