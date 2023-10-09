Фальшиві опитування українського бізнесу
Як повідомили в Антимонопольному комітеті, підприємцям варто звертати особливу увагу на різноманітні опитувальники та збори статистичних даних, як приходять на їхні пошти. Зазвичай зловмисники запитують конфіденційну інформацію, яка призначена для використання третіми особами.
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Зважаючи на це, офіційно повідомляємо, що лише органи АМКУ наділені повноваженнями витребувати зазначену інформацію: виключно у випадках, передбачених Законом України і оформлену у вигляді офіційної вимоги,
– йдеться у повідомленні відомства.
Свої дії зловмисники мотивують бажанням провести "неупереджене та незалежне опитування".
Що має містити лист від АМКУ
Якщо АМКУ потрібно зібрати дані, він може звернутися за допомогою до бізнесу. Разом з тим, відомство повідомляє наступне:
- норми законодавства, які дозволяють вимагати затребувану інформацію;
- конкретні підстави вимоги інформації, включно з номером та датою відповідного документа;
- листи надходять на юридичну адресу компанії;
- усі вимоги надруковані на офіційному бланку АМКУ та підписані державним уповноваженим.