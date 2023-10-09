Фальшивые опросы украинского бизнеса
Как сообщили в Антимонопольном комитете, предпринимателям следует обращать особое внимание на разнообразные опросники и сбор статистических данных, как поступают на их почты. Обычно злоумышленники запрашивают конфиденциальную информацию, предназначенную для использования третьими лицами.
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Ввиду этого официально сообщаем, что только органы АМКУ наделены полномочиями истребовать указанную информацию: исключительно в случаях, предусмотренных Законом Украины и оформленную в виде официального требования,
– говорится в сообщении ведомства.
Свои действия злоумышленники мотивируют желанием провести "беспристрастный и независимый опрос".
Что должно содержать письмо от АМКУ
Если АМКУ нужно собрать данные, он может обратиться за помощью в бизнес. Вместе с тем, ведомство сообщает следующее:
- нормы законодательства, позволяющие требовать востребованную информацию;
- конкретные основания требования информации, включая номер и дату соответствующего документа;
- письма поступают в юридический адрес компании;
- все требования опубликованы на официальном бланке АМКУ и подписаны государственным уполномоченным.