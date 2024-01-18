В Украине могут изменить механизм начисления НДФЛ

18 января 2024, 15:41
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Источник:

"Правительственный портал"

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины предлагает пересмотреть механизм зачисления НДФЛ, чтобы уменьшить разногласия в развитии общин. В настоящее время в парламенте зарегистрировано 16 законопроектов, предлагающих разные подходы к этому вопросу.

Различные подходы

Вопрос о механизмах начисления НДФЛ представители Министерства обсуждали во время заседания экспертной группы по финансовой способности при секторальной рабочей группе "Децентрализация и региональная политика".

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Сейчас в Верховной раде зарегистрировано 16 законодательных инициатив, предлагающих разные подходы к этому вопросу. Министерство восстановления предпочитает практику, используемую в странах Европейского Союза.

Заметьте ! Согласно этой практике налог на доходы физических лиц начисляется в зависимости от места регистрации налогоплательщика.

Какие изменения рассматривают

В Минреинтеграции рассматривают предложения о том, как собирать информацию об уплате налога на доходы физических лиц в случае изменения способа расчета этого налога, чтобы учитывать место регистрации налогоплательщиков, а не место расположения их работодателей.

Это изменение должно способствовать увеличению поступлений в бюджеты меньших общин.

Изменение механизма зачисления НДФЛ по месту регистрации позволит значительно повысить поступление в бюджеты небольших по численности общин. Ведь часто жители небольших общин работают в больших городах, платя НДФЛ в их бюджеты. В результате возникает значительная диспропорция в поступлениях в бюджеты общин, непосредственно влияющих на их развитие,
- считают в Минреинтеграции.

На встрече также рассматривались различные способы сбора и анализа данных, позволяющие определить влияние этого изменения на развитие общин, а также возможность проведения социологических исследований для определения, как это изменение повлияет на решение людей по регистрации по фактическому месту жительства.

Результаты этих обсуждений будут использованы при разработке соответствующих законодательных изменений.

Автор: Дарія Подвишенна