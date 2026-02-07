Задерживаются ли посылки с AliExpress и Temu: "Новая почта" ответила на вопросы украинцев

Доставка товаров из популярных маркетплейсов AliExpress и Temu осуществляется в обычном режиме. Однако, ранее распространялись сообщения о возможных задержках грузов из Китая.

Сроки доставки не изменились и действуют по привычным графикам. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Что известно о сроках доставки посылок из Китая?

В "Новой почте" опровергли информацию о массовых задержках посылок с китайских торговых площадок. Логистические процессы пока налажены, а сроки доставки соответствуют стандартным графикам.

Хотим заверить вас, что доставка из всех ваших любимых маркетплейсов, таких как AliExpress, Temu и других, работает в стандартном режиме. Вы получите свои посылки в привычные сроки,

– сообщили в компании.

Как уточнили в "Новой почте", предыдущие сообщения о задержках касались только одного конкретного сервиса для индивидуальных заказов – NP Shopping, и не касались массовых доставок.

Что нового сообщала "Новая почта"?