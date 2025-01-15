"Санкции для работодателей": Рада одобрила закон о трудоустройстве людей с инвалидностью

Государственные органы и органы местного самоуправления обязали создавать рабочие места для лиц с инвалидностью. Новый закон предусматривает равные условия для трудоустройства людей с инвалидностью как в частном, так и в публичном секторах.

Закон о трудоустройстве людей с инвалидностью

Речь о законопроекте №5344-д. Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, документ сегодня, 15 января, поддержали 228 народных депутатов, информирует 24 Канал. Рассказываем, какие изменения он предусматривает.

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Закон устанавливает, что государство должно обеспечивать реализацию прав людей с инвалидностью без дискриминации, а также гарантировать их социальную защиту.

Одним из основных изменений является замена административно-хозяйственных санкций для работодателей, которые не выполняют нормативы по трудоустройству лиц с инвалидностью, на целевой взнос.

Закон также предусматривает, что право лица с инвалидностью на труд реализуется во всех сферах и формах, кроме тех, которые противоречат его функциональным возможностям.

Особенности трудоустройства

Уровень занятости лиц с инвалидностью в Украине остается низким – в 2021 году было трудоустроено лишь 17% людей из этой категории. Законопроект имеет целью изменить эту ситуацию благодаря четким обязательствам для работодателей.

Заметьте. Человек с инвалидностью имеет право не сообщать работодателю о факте своей инвалидности или содержание индивидуальной программы реабилитации. В таком случае работодатель не обязан выполнять программу реабилитации.

Защита от дискриминации

Если лицо с инвалидностью считает, что его права были нарушены, он может обратиться с жалобой в органы государственной власти, Уполномоченного по правам человека или в суд.

Поэтому, закон является важным шагом к интеграции людей с инвалидностью в экономическую жизнь страны и обеспечения их равноправия на рынке труда.