Закон про працевлаштування людей з інвалідністю

Мова про законопроєкт №5344-д. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, документ сьогодні, 15 січня, підтримали 228 народних депутатів, інформує 24 Канал. Розповідаємо, які зміни він передбачає.

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Закон встановлює, що держава має забезпечувати реалізацію прав людей з інвалідністю без дискримінації, а також гарантувати їх соціальний захист.

Однією з основних змін є заміна адміністративно-господарських санкцій для роботодавців, які не виконують нормативи з працевлаштування осіб з інвалідністю, на цільовий внесок.

Закон також передбачає, що право особи з інвалідністю на працю реалізується у всіх сферах та формах, окрім тих, які суперечать її функціональним можливостям.

Особливості працевлаштування

Рівень зайнятості осіб з інвалідністю в Україні залишається низьким – у 2021 році було працевлаштовано лише 17% людей з цієї категорії. Законопроєкт має на меті змінити цю ситуацію завдяки чітким зобов'язанням для роботодавців.

Зауважте. Людина з інвалідністю має право не повідомляти роботодавця про факт своєї інвалідності або зміст індивідуальної програми реабілітації. В такому разі роботодавець не зобов'язаний виконувати програму реабілітації.

Захист від дискримінації

Якщо особа з інвалідністю вважає, що її права були порушені, вона може звернутися зі скаргою до органів державної влади, Уповноваженого з прав людини або до суду.

Тож, закон є важливим кроком до інтеграції людей з інвалідністю в економічне життя країни та забезпечення їх рівноправності на ринку праці.